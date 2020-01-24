مسؤول تركي: مقتل 6 وإصابة 225 جراء الزلزال

ذكرت السلطات التركية، اليوم الجمعة، أن الزلزال الذي وقع في شرقي تركيا وعدة مناطق في سوريا، أسفر عن مقتل 6 وإصابة 225 شخصا.

وضرب زلزال بقوة 6.8 شرقي تركيا وعدة مناطق في سوريا، ولم يتم التبليغ حتى هذه اللحظة عن إصابات.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد ضرب زلزال بقوة 6.8 شمالي تركيا، فيما رصدت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر أهلية سورية، شعور المواطنين بالهزة الأرضية التي أصابت البلاد.

LATEST — Emergency crews continue search and rescue efforts at the scene of collapsed buildings in Elazığ pic.twitter.com/aaBmEq40eM — DAILY SABAH (@DailySabah) January 24, 2020

وبحسب المصادر الإعلامية السورية، فإن "المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: زلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات ضرب شرق تركيا وشعر به السكان في سورية".

وشعر الناس في عدة مناطق سورية بالزلزال، لكن لم يتم تسجيل حدوث أي خسائر بشرية أو في الممتلكات حتى هذه اللحظة، لكن المشاهد التي وصلت من تركيا تظهر قوة الزلزال وشدته.

​وأعلن مركز "قنديلي" للزلازل في تركيا أن الزلزال الذي وقع في ألازيغ بلغت شدته 6.5 درجات، بحسب "الأناضول".