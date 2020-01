في أول زيارة رسمية إلى القدس... الأمير تشارلز يزور قبر جدته

اختتم الأمير تشارلز جولته بزيارة قبر جدته الأميرة أليس في كنيسة مريم المجدلية على جبل الزيتون في #القدس.



HRH the Prince of Wales concludes his visit by paying his respects at the tomb of his grandmother, Princess Alice in the Church of St Mary Magdalene on the Mount of Olives. pic.twitter.com/1X0S2WpSyl