السلطات التركية: ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى 14 قتيلا

قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الجمعة، إن عدد القتلى من جراء الزلزال الذي ضرب شرقي تركيا، ارتفع إلى 14 قتيلا.

أنقرة - سبوتنيك. وقالت "آفاد" في بيان، إن "عدد القتلى في الزلزال الذي ضرب محافظة ملاطية ارتفع إلى 6 وفي محافظة ألازيغ الى 8".

ويشارك حوالي 500 من فرق الإنقاذ من 28 مقاطعة تركية في عمليات البحث والإنقاذ.

وضرب زلزال بقوة 6.8 شرقي تركيا وعدة مناطق في سوريا، ولم يتم التبليغ حتى هذه اللحظة عن إصابات.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد ضرب زلزال بقوة 6.8 شمالي تركيا، فيما رصدت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر أهلية سورية، شعور المواطنين بالهزة الأرضية التي أصابت البلاد.

وزراء الداخلية سليمان صويلو، والبيئة والتخطيط العمراني مراد قوروم، والصحة فخر الدين قوجة يتوجهون إلى بتوجيه #ألازيغ لمتابعة تداعيات #الزلزال عن كثب استجابة لتوجيه من الرئيس #أردوغان. pic.twitter.com/NcJlYBFrlM — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 24, 2020

وبحسب المصادر الإعلامية السورية، فإن "المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، فقد تم رصد زلزال تتراوح قوته من 6.9 إلى 7 درجات ضرب شرق تركيا وشعر به السكان في سورية".

وشعر الناس في عدة مناطق سورية بالزلزال، لكن لم يتم تسجيل حدوث أي خسائر بشرية أو في الممتلكات حتى هذه اللحظة، لكن المشاهد التي وصلت من تركيا تظهر قوة الزلزال وشدته.

​وأعلن مركز "قنديلي" للزلازل في تركيا أن الزلزال الذي وقع في ألازيغ بلغت شدته 6.5 درجات، بحسب "الأناضول".