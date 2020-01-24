فرنسا تعلن ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا

أكدت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، وسط مخاوف متزايدة من انتشار المرض الشبيه بالالتهاب الرئوي في جميع أنحاء الصين وأجزاء أخرى من العالم.

وقالت السلطات إن الأشخاص الثلاثة المصابين بالفيروس سافروا إلى الصين، اثنان منهم ينتمون إلى نفس العائلة، وكانت هذه الإصابات هي الحالات الأولى المسجلة في أوروبا، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت وزيرة الصحة، أغنيس بوزين، إنها تتوقع المزيد من الحالات وأن الفيروس يجب أن يُحارب بقوة.

وقالت الوزيرة إن السبب المحتمل في أن فرنسا لديها أولى حالات الإصابة في أوروبا هو أنها وضعت بسرعة اختبار يسمح للعاملين في تشخيص المرضى بسرعة.

وأعلنت الصين عزل ما يزيد على 10 مدن، لمنع تفشي الفيروس الذي أودى بحياة 26 مواطنا، وأصاب المئات، بينهم حالات في الولايات المتحدة وعدد من بلدان جنوب شرق آسيا وأستراليا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنه من المرجح استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الصين، مضيفة أنه من السابق لأوانه تقييم مدى خطورة الوضع.