ارتفاع ضحايا زلزال شرق تركيا إلى 18 قتيلا وأكثر من 550 جريحا

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن 18 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم وجرح 553 آخرين جراء الزلزال الكبير الذي ضرب مقاطعتي ملاطية وإلازيغ بشرق البلاد.

أنقرة - سبوتنيك. وقال صويلو في إحاطة إعلامية: "بولاية ألازيغ قُتِلَ 13 شخصا وبملاطية 5 أشخا5".

وأضاف أن مجموع ما نقل إلى المستشفيات أو من طلبوا المساعدة الطبية بلغ 553 شخصا.

وضرب، مساء أمس الجمعة، زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر شرقي تركيا وعدة مناطق في سوريا، وتسبب في حالة من الفزع بين السكان في "إلازِغ" حيث وقع الزلزال في المدينة الواقعة شرقي تركيا، قبل أن تعقبه هزة ارتدادية قوية نسبيا بقوة 5.4 درجات.