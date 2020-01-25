ترامب يشيد بجهود الصين لاحتواء فيروس كورونا: الأمور ستسير على ما يرام

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بجهود بكين لمحاولتها احتواء فيروس كورونا الجديد، مثنيا على "شفافيتها" في المعركة ضد الفيروس.

واشنطن - سبوتنيك. وكتب ترامب على تويتر أن "الصين تعمل بجد لاحتواء فيروس كورونا. الولايات المتحدة تقدر حقا جهودهم وشفافيتهم"، معبرا عن قناعته بأن الأمور "ستسير على ما يرام".

وأضاف ترامب "باسم الشعب الأمريكي أريد بشكل خاص أن أشكر الرئيس الصيني شي جينبينغ".

China has been working very hard to contain the Coronavirus. The United States greatly appreciates their efforts and transparency. It will all work out well. In particular, on behalf of the American People, I want to thank President Xi! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020

وكثفت الصين، الجمعة، جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، فعزلت أكثر من 40 مليون شخص، بينما تم إلغاء عدد من الاحتفالات التي كانت مقررة، السبت، بمناسبة السنة القمرية الجديدة، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المواقع الشعبية التي تلقى إقبالا كبيرا.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

تشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

تنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.