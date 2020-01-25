صحيفة: بريطانيا قد تستخدم التهديد بفرض رسوم للضغط في المحادثات التجارية

أعلنت صحيفة بريطانية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يفكر في استخدام التهديد بفرض رسوم جمركية عالية لزيادة الضغط على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإبرام اتفاقيات تجارية مع بريطانيا.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن جونسون وحكومته ناقشا استخدام التعريفات الجمركية "كوسيلة ضغط" في محاولة للتعجيل بالمحادثات التجارية خلال اجتماع‭‭ ‬‬هذا الأسبوع قد يسفر عن فرض ضرائب تبلغ ثلاثين في المئة على بعض أنواع الجبن الفرنسي وعشرة في المئة على السيارات الألمانية.

وقال الصحيفة إن الوزراء اتفقوا خلال اجتماع لبحث استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم الخميس على ضرورة طرح التعريفات للتشاور. وأضاف أن الوزراء اتفقوا أيضا على أن إعطاء اليابان والولايات المتحدة واستراليا ونيوزيلندا أولوية في المفاوضات بالمقارنة مع الدول الأخرى.

وقالت الصحيفة إن "بريطانيا ستحاكي إلى حد كبير برنامج الاتحاد الأوروبي للتعريفات والذي سيتم نشره وتقديمه لمنظمة التجارة العالمية".

وأضافت نقلا عن مسؤولين في بروكسل أن جونسون سيطرح خطة التفاوض في الأسبوع الأول من فبراير/ شباط .

وستنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير كانون الثاني.