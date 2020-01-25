استطلاع الرأي يكشف سبب ارتفاع شعبية ترامب

أظهر ذلك استطلاع للرأي أجرته قناة "إيه بي سي نيوز" وصحيفة "واشنطن بوست". فقد عبر 44 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم للرئيس ترامب بينما قال 56 في المائة إنهم يستحسنون سياسته الاقتصادية. وبلغ التأييد الشعبي للرئيس ترامب في العام الماضي 38 في المائة حسبما أظهر الاستطلاع الذي أجرته قناة "إيه بي سي نيوز" وصحيفة "واشنطن بوست" في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وفي ما يخص نية الديمقراطيين من أعضاء البرلمان الأمريكي لحجب الثقة عن الرئيس ترامب وعزله من منصبه أظهر الاستطلاع الحديث أن 47 في المائة يرون أنه من الضروري أن يصوت مجلس الشيوخ لصالح عزل ترامب بينما قال 49 في المائة إنهم لا يوافقون على ذلك.

وأجري الاستطلاع في جميع أراضي الولايات المتحدة في الفترة 20 – 23 يناير. وشارك فيه 1004 أشخاص.