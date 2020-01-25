رئيسة بوليفيا المؤقتة تتحضر لترشيح نفسها للانتخابات المقبلة

أعلنت رئيسة بوليفيا المؤقتة، جنين أنييس، يوم أمس الجمعة إنها سترشح نفسها في الانتخابات المقبلة التي ستجرى كإعادة للانتخابات التي جرت في أكتوبر تشرين الأول وكانت محل جدل وأثارت احتجاجات واسعة ضد الرئيس السابق إيفو موراليس.

وذكرت وكالة "رويترز" أن أنييس أعلنت عن ترشحها خلال تجمع حزبي في مدينة لاباز بالرغم من أنها قالت في وقت سابق أنها لن تترشح.

وقالت أنييس إن "تشتت الأصوات والمرشحين الذين أخفقوا في جمع البوليفيين معا دفعني لاتخاذ هذا القرار".

وتابعت قائلة: "نحترم قرار الذين لم ينضموا بعد وأمد لهم يدي وأؤكد لهم أن الباب ما زال مفتوحا للانضمام لهذه الجبهة العريضة والمتنوعة والتي تسعى للعمل من أجل الجميع".

وأضافت قائلة: "أركز على توحيد المعارضة لموراليس والتي تسودها الانقسامات ".

وأعلن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، في الـ 10 من نوفمبر/من تشرين الثاني الماضي استقالته، التي جاءت على خلفية ضغوط من المعارضة ودعوات من الجيش واستجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي الذي عارض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي منحت موراليس ولاية رابعة.