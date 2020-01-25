كوريا الشمالية تعين ضابطاً سابقاً بالجيش وزيرا جديدا للخارجية

أعلنت وسائل إعلام ​كورية الشمالية​، اليوم السبت، أنه تم تعيين الجنرال، ري سون جون، وزيرا جديدا للخارجية الكورية بعدما كان ضابطا في صفوف الجيش الكوري الشمالي.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن ري ألقى كلمة كوزير خلال حفل عشاء أقامته الوزارة للسفارات والمنظمات الدولية بمناسبة العام الجديد، وهو أحدث مسؤول ​عسكري​ تتم ترقيته في عهد الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​".

وأكد مصدر دبلوماسي في سيئول أن "كوريا الشمالية أبلغت الدول التي لها سفارات في ​بيونغ يانغ​، بأن ري سون جون، الضابط السابق بالجيش والمسؤول الكبير ب​حزب العمال​ الحاكم، سيحل محل وزير الخارجية السابق ري يونغ هو، كأكبر دبلوماسي بالبلاد".