ماكرون خلال لقاء غوايدو: يجب تنظيم انتخابات حرة بفنزويلا

أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، اليوم السبت، أنه استقبل في قصر ​الإليزيه​ النائب الفنزويلي المعارض ​خوان غوايدو​.

ونقلت صحيقة "لوفيغارو" الفرنسية كلام الرئيس الفرنسي خلال استقباله غوايدة الذي أكد أن اللقاء كان بناء وأن ​فرنسا​ تدعم تنظيم ​انتخابات​ رئاسية حرة وشفافة سريعا في ​فنزويلا​.

ووصل غوايدو إلى العاصمة الفرنسية ​باريس​ بعد لقائه في لندن ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ ومشاركته في دافوس ب​سويسرا​ بالمنتدى الاقتصادي العالمي.

وتشهد فنزويلا، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، أزمة سياسية حادة، إثر إعلان رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيساً مؤقتا للبلاد.

وأعلنت الولايات المتحدة اعترافها بغوايدو مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم القيام بأعمال عنف ضد المعارضة. فيما أعلن مادورو، أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفاً رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".

ودعمت روسيا والصين وتركيا وعدد من الدول الأخرى مادورو كرئيس شرعي للبلاد.

وخسر زعيم المعارضة الفنزويلية ورئيس الجمعية الوطنية، خوان غوايدو، منصبه قبل أسبوع، لصالح لويس بارا في انتخابات هامة.