إيران تتخذ إجراءات طارئة تفاديا لفيروس كورونا الصيني

أعلنت ​هيئة الطيران المدني​ الإيرانية، اليوم السبت، أنها اتخذت الإجراءات اللازمة في مطار الإمام الخميني ب​طهران​ تفاديا لانتقال فيروس "كورونا" ​الصين​ي إلى إيران.

وذكر موقع "طهران تايمز" الإيرانية نقلا عن الهيئة الإيرانية إلى أن فريقا من مركز إدارة ​الأمراض​ السارية، موجود بشكل دائم في ​المطار​، لفحص المسافرين القادمين من الصين و​جنوب شرق آسيا​، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا".

وشددت الهيئة على أنه سيتم عزل أي مسافر أو أي من طاقم الطيران في حال ظهرت عليه أعراض مثيرة للشك.

من جهة أخرى، أعلنت ​السفارة الإيرانية​ في الصين عدم تسجيل أي إصابة ب​فيروس كورونا​ لدى أفراد الجالية الإيرانية في الصين، مشيرة إلى أنها تتابع أوضاعهم عن كثب.