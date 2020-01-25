فيديو يرجح أنه السبب وراء انتشار "كورونا الجديدة"

نشرت صحيفة بريطانية شريط فيديو رجحت من خلاله أنه ربما يكون سببا في انتشار فيروس "كورونا الجديد".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مساء أمس، الجمعة، أن العلماء ربطوا انتشار فيروس "كورونا الجديد" القاتل، بالثدييات الطائرة، خاصة الخفافيش.

ونشرت الصحيفة البريطانية مقطع فيديو لامرأة صينية، وهي تأكل خفاشا كاملا في أحد مطاعم بمدينة ووهان الصينية.

ونقلت عن بعض العلماء أنه إن تم التوصل إلى حمل الخفافيش للفيروس، فإنه ينتقل إلى الإنسان من خلال تناول بعض الصينيين للخفافيش.

ووصل عدد قتلى تفشي فيروس كورونا في الصين، اليوم السبت، إلى 41، بعد أن كان 26 في اليوم السابق. في حين تم تأكيد إصابة أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم.

وحدثت كل حالات الوفاة الجديدة في ووهان، مركز تفشي الفيروس والتي تم عزلها صحيا بشكل فعلي مع مسارعة الصين لاحتواء انتشار الفيروس.

ويعتقد مسؤولو الصحة إن الفيروس بدأ أصلا في سوق في ووهان يتم فيها الاتجار بالحيوانات البرية بشكل غير قانوني.