لأول مرة.. طبيب يموت بسبب فيروس كورونا

أفادت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، أن الطبيب الصيني الذي كان يعلاج المصابين بفيروس كورونا توفي اليوم السبت، مع ارتفاع عدد الموتى إلى 42، واستمرار المرض بالانتشار حول الصين وحول آسيا.

وعمل الطبيب ليانغ أودونغ البالغ من العمر 62 عامًا كأخصائي أنف وأذن وحنجرة في مستشفى شينخوا في مدينة ووهان، وظهرت على الطبيب أعراض الإصابة بفيروس كورونا في 16 يناير/كانون، وقد توفي اليوم السبت، 25 يناير/كانون الثاني.

ومنعت الصين 35 مليون شخصا من الخروج من مدنها ويشمل حظر السفر 14 مدينة في مقاطعة هوبي بوسط البلاد.

واندلع المرض في مدينة ووهان وقام بالانتشار بسرعة إلى مدن مجاورة ما أجبر السلطات بإلغاء احتفالات ومهرجانات عيد رأس السنة التي تعد أكبر عطلة في البلاد وتم إغلاق أضخم معالم سيحية منها السور الصيني العظيم وديزني لاند.

هذا وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1287 شخصا، بينما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 41.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

تشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

تنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا يوم الأربعاء الماضي بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي تم تحديده لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.