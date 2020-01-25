إغلاق جميع دور السينما في شنغهاي الصينية خلال عطلة السنة القمرية

قالت صحيفة ليبريشن على الإنترنت إن مدينة شنغهاي الصينية أغلقت كل دور السينما خلال عطلات السنة القمرية الجديدة التي تستمر حتى 30 يناير/ كانون الثاني.

وأدى تفشى فيروس كورونا الجديد في الصين إلى تأجيل عرض سبعة أفلام صينية كان من المقرر عرضها لأول مرة خلال عطلات السنة القمرية في البلاد التي تعد عادة أفضل أسبوع خلال العام في إيرادات السينما بالصين. وفقا لـ "رويترز".

Today in Wuhan district in China 🇨🇳 everyone was restricted from moving out or inside of the city and everyone to stay indoors to prevent more further spread of the deadly #coronavirus #WuhanCoronavirus #CoronavirusOutbreak #China pic.twitter.com/LfcyGj2jCC — kiptanui_rutto🕑 (@ezrandez) January 23, 2020

وبدأ الفيروس أصلا في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي بوسط الصين أواخر العام الماضي وانتقل لمدن صينية من بينها بكين وشنغهاي بالإضافة إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان.

A more clear picture of the sealed quarantine box at the Fuzhou airport. #WuhanCoronavirus #Wuhan #WuhanOutbreak pic.twitter.com/vJbkfSivch — Xinyan Yu (@xinyanyu) January 23, 2020

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد يمثل "حالة طوارئ في الصين" لكنها أحجمت عن إعلانه مثار قلق دولي. ولكن الفيروس واصل الانتشار عالميا.