تفريغ سجن ولاية "أديامان" التركي نتيجة الزلزال الذي ضرب شرق البلاد.. فيديو

أعلن وزير الداخلية التركي، أن السلطات التركية قررت تفريغ سجن "أديامان" نتيجة أضرار لحقت به جراء الزلزال الذي أصاب شرق البلاد.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو ، اليوم السبت، إن "قررنا تفريغ سجن "أديامان" نتيجة أضرار لحقت به جراء الزلزال".

#عاجل | وزير الداخلية التركي: قررنا تفريغ سجن ولاية #أديامان نتيجة أضرار لحقت به جراء الزلزال — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 25, 2020

وأعلن الوزير التركي عن إنقاذ 39 شخصا من تحت الأنقاض إثر زلزال "ألازيغ".

انقاذ سيدتين من تحت الأنقاض في #ألازيغ التركية

إحداهما عقب مرور 12 ساعة على الزلزال والأخرى عقب 13 ساعة

https://t.co/OPpTrDZvd0 pic.twitter.com/wMMq9ahBh8 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 25, 2020

وأضاف الوزير في تصريحه "ليس هناك حالات حرجة بين مصابي الزلزال بحسب المعلومات الواردة لدينا".

ومن جهة أخرى، أعلن وزير الصحة التركي، أن المستشفيات التركية استقبلت 103 مصابا بينهم 34 يخضعون للعلاج في العناية المركزة.

#عاجل | وزير الصحة التركي: المستشفيات استقبلت 1031 مصاباً بينهم 34 يخضعون للعلاج في العناية المركزة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 25, 2020

وقال صويلو، في وقت سابق من اليوم السبت " قتل 22 شخصا في الزلزال (الذي ضرب شرق تركيا أمس)، بينهم 4 في مدينة ملاطيا، و18 آخرين في ولاية الإزيغ".

وأردف وزير الداخلية التركي "398 هزة ارتداية أعقبت الزلزال، 13 منها سجلت أكثر من 4 درجات على مقياس ريختر".

وضرب، زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس رختر، مساء أمس الجمعة، شرقي تركيا وعدة مناطق في سوريا، وتسبب في حالة من الفزع بين السكان في الازيغ حيث وقع الزلزال في المدينة الواقعة شرقي تركيا، قبل أن تعقبه هزة ارتدادية قوية نسبيا بقوة 5.4 درجات، شعر بها بعض سكان سوريا وشمال العراق.