لوكاشينكو يؤكد دعوة الرئيس الصيني لزيارة بيلاروسيا في العام الجاري

هنأ الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو، الرئيس الصيني شي جين بينغ، بمناسبة عيد الربيع (رأس السنة الصينية الجديدة)، وأكد على الدعوة التي وجهت إليه في وقت سابق لزيارة البلاد في عام 2020 .

مينسك - سبوتنيك. وذكر المكتب الصحفي التابع ل لزعيم البيلاروسي ، اليوم السبت، في بيان: "الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، نيابة عن الشعب البيلاروسي، هنأ شخصيا رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، وشعب هذا البلد الصديق بمناسبة عيد الربيع.. كما أكد الرئيس على دعوة رئيس الصين للقيام بزيارة رسمية إلى بيلاروسيا هذا العام، والتي سيتمكن خلالها زعيما البلدين من رفع الحوار الثنائي إلى مستوى أعلى، مما يمثل حقبة جديدة من الشراكة البيلاروسية الصينية".

كما أشير في تهنئة لوكاشينكو، أنه عام 2019 كان مليئا بالعديد من الأحداث المشرقة والإنجازات الكبيرة في التعاون بين البلدين.

ويعتقد لوكاشينكو، أن :"الثقة الاستراتيجية المتبادلة تتعزز باطراد، وأن مينسك وبكين يقدمان دعماً سياسياً موثوقاً لبعضهما البعض، وتنسيق الجهود في حل المشاكل العالمية الملحة.. تتطور الاتصالات بين الأقاليم والعلاقات الإنسانية. البيلاروسيون والصينيون مستعدون للمضي قدماً بشكل أكبر، وتبادل القيم المشتركة".

كما أشار إلى: "النمو والتغيير المستمرين في هيكل التجارة" بين البلدين، وإلى التقدم المحرز في عمل المجمع الصناعي الصيني البيلاروسي "الصخرة العظيمة" كمشروع مثالي لمبادرة الحزام والطريق.

وبحسب المكتب الصحفي، اقترح لوكاشينكو أيضا إعلان العلاقات الثنائية لعام 2020 عام التعاون بين الأقاليم، لأنه يعتقد أن هذا سيساعد على تحقيق "العديد من الخطط والمشاريع المهمة".