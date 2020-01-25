إيران تعزي تركيا في ضحايا الزلزال

أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، عن أسفه العميق لسقوط ضحايا الزلزال في البلد الجار تركيا، مما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين وأضرار مادية، معبرا عن عميق تعازيه في ضحايا الحادثة.

وعبر موسوي، بحسب وكالة "إيسنا"، عن تعاطفه مع الحکومة والشعب التركي خاصة مع عوائل ضحايا الحادث الأليم.

وضرب، مساء أمس الجمعة، زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر شرقي تركيا وعدة مناطق في سوريا، وتسبب في حالة من الفزع بين السكان في الازيغ حيث وقع الزلزال في المدينة الواقعة شرقي تركيا، قبل أن تعقبه هزة ارتدادية قوية نسبيا بقوة 5.4 درجات.

وذكرت السلطات المحلية التركية أن المنطقة المذكورة شهدت 10 هزات زادت قوتها عن 4 درجات بعد زلزال قضاء "سيفرجه" بولاية ألازيغ، وأن إجمال الهزات الارتدادية بلغ 148 هزة.

ويشارك حوالي 500 من فرق الإنقاذ من 28 مقاطعة تركية في عمليات البحث والإنقاذ.

وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 22 شخصا، وإنقاذ 39 من تحت الأنقاض، لافتا إلى أنه لا يزال هناك 22 شخصا عالقا تحت الأنقاض.

وقال صويلو، في مؤتمر صحفي اليوم السبت " قتل 22 شخصا في الزلزال (الذي ضرب شرق تركيا أمس)، بينهم 4 في مدينة ملاطيا، و18 آخرين في ولاية الإزيغ".