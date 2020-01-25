نشر صورة طريفة لرئيس بيلاروسيا في قريته

ظهرت صورة لرئيس بيلاروسيا ألكساندر لوكاشينكو، اليوم السبت، على موقع تلغرام، وهو يقطع الخشب في قريته.

وكتب أحد المستخدمين على الصورة، "تم التقاط الصورة في وسط القرية، والوصول إلى السكان المحليين هناك لم يغلق بشكل طبيعي".

وكشف المنشور أيضا أن الرئيس شوهد قرب المقبرة، حيث زار قبر حماته ووالدته اللتان توفيتا في عامي 2015 و2019 على التوالي.

وموطن لوكاشينكو هو مدينة الإسكندرية الزراعية تقع في منطقة موغيليف في بيلاروسيا، وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المنطقة عام 2018، حيث دعاه له الرئيس البيلاروسي إلى منزله وقدم له الفطائر.