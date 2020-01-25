أردوغان يصل إلى منطقة حدوث الزلزال شرقي تركيا

وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إلى مقاطعة إيلازيغ، الواقعة في شرقي البلاد، حيث وقع زلزال عنيف مساء أمس.

ووفقا لقناة " إن تي في"، فإن طائرة الزعيم التركي هبطت في محافظة العزيج. ومن المتوقع أن يزور أردوغان المناطق التي تجري فيها عمليات الإنقاذ.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات التركية، ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب شرق تركيا، مساء أمس الجمعة، إلى 22 شخصًا، لافتة إلى أن 128 مصابا ما زالو يتلقون العلاج بالمستشفيات بينهم 34 في العناية المركزة.

وضرب، مساء أمس الجمعة، زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر شرقي تركيا وعدة مناطق في سوريا، وتسبب في حالة من الفزع بين السكان في الازيغ حيث وقع الزلزال في المدينة الواقعة شرقي تركيا، قبل أن تعقبه هزة ارتدادية قوية نسبيا بقوة 5.4 درجات.

ويشارك حوالي 500 من فرق الإنقاذ من 28 مقاطعة تركية في عمليات البحث والإنقاذ.