الصين تعلن وقف جميع الرحلات السياحية الجماعية بسبب كورونا

أعلن التلفزيون المركزي الصيني، اليوم السبت، توقف جميع شركات السفر في الصين عن تنظيم رحلات جماعية سياحية، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف البيان المعلن "ابتداءً من اليوم، تتوقف جميع شركات السفر ووكالات السفر عبر الإنترنت عن الخدمات السياحية الجماعية، فضلاً عن بيع تذاكر (الطيران مع الفندق)".

أما بالنسبة للمجموعات السياحية التي كانت قد بدأت رحلتها السياحية بالفعل، يمكنه إنهائها وفقا للعقد.

وأعلنت الصين عزل ما يزيد على 10 مدن، لمنع تفشي الفيروس الذي أودى بحياة 26 مواطنا، وأصاب المئات، بينهم حالات في الولايات المتحدة وعدد من بلدان جنوب شرق آسيا وأستراليا.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

تشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

تنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا يوم الأربعاء الماضي بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي تم تحديده لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.