دخلت إلى مجلس الشيوخ على حاملات... 28 ألف وثيقة لإدانة ترامب... فيديو

أثار دخول أعضاء من حزب الديمقراطي، إلى مجلس الشيوخ، ومعهم أكثر من 28 ألف وثيقة من أجل إدانة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استغراب وسائل الإعلام العالمية.

وتم جر الوثائق على حاملات خاصة، حيث صنفت ضمن ملفات وجمعت وتم إدخالها إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي تتم به أولى جلسات الدفاع في محاكمة ترامب.

WATCH: Democrat impeachment managers arrive at the US Senate on Saturday with more than 28,000 pages of documents for the impeachment trial record. pic.twitter.com/l0HgN6KiQ9 — MSNBC (@MSNBC) January 25, 2020

وبحسب وكالة "رويترز" فأنه في جلسة قصيرة اليوم سيبدأ محامو ترامب على مدى ثلاثة أيام في إبداء الدفوع ردا على تأكيد الديمقراطيين أنه يجب عزله من المنصب بعد ضغوط مارسها على أوكرانيا لتجري تحقيقات بشأن جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة لهذا العام.

وتستند التهم الموجهة إلى ترامب من طلبه العام الماضي بأن تحقق أوكرانيا في أمر منافسه الديمقراطي جو بايدن وتصرفات الرئيس لإعاقة تحقيق مجلس النواب في الأمر.

وتشير جميع التوقعات إلى تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، حيث يوجد 53 جمهوريا، في حين يشترط موافقة أغلبية ثلثي الحاضرين لإقالته من منصبه.