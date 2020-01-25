الخارجية العراقية تعلق على أنباء بيع أرض سفارة العراق في واشنطن

وقالت الوزارة في بيان "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعيّ خبراً مفاده: قيام وزارة الخارجية العراقية ببيع قطعة أرض مساحتها 2500 متر تقيم عليها سفارتنا لدى واشنطن، واشترت بدلاً عنها أرضاً بعيدة عن مركز المدينة مساحتها 500 متر".

وأضاف البيان "وفي هذا الشأن تنفي الوزارة هذه الأخبار نفيا قاطعا، وتؤكد أن ممتلكات العراق في الخارج التي تُقيم عليها بعثاتنا باقية كما هي ومن دون أي تغيير، ولم تقم ببيع أي عقار، أو مبنى من تلك الممتلكات، بل أنها مع الجهات العراقيّة ذات الاختصاص تتولى المُتابَعة، والتنسيق للحفاظ على جميع مُمتلكات العراق في الخارج".

وتابع البيان "يدعو المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الجميع إلى توخي الصحة، والدقة في تداول الأخبار، وتلقيها من مصادرها الرسمية، حفاظا على سمعة هذه الوزارة التي تمثل نافذة العراق على العالم الخارجي، والتي تحرص أشد الحرص على رعاية مصالح العراق، والعراقيين المقيمين في الخارج".