إيران تعلن إعدام "تمساح الخليج"

نفذت إيران حكم الإعدام بزعيم عصابة يطلق عليه "تمساح الخليج" وفككت عصابته، بحسب وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

وتم اعتقال "تمساح الخليج" أثناء نقله حمولة تقدر بحوالي 100 طن من المخدرات في المياه الدولية، بحسب المسؤولين الإيرانيين.

وقال علي صالحي كبير المدعين في إقليم هرمزجان لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إن التمساح" كان يعمل تحت أشكال وأسماء مستعارة مختلفة.

وأضاف صالحي "لقد قاد واحدة من أكبر وأشهر شبكات تهريب المخدرات في إيران والمنطقة".

ونوه إلى أن أعضاء آخرين من العصابة تلقوا عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات أو غرامات باهظة، بحسب "سي إن إن".

قامت العصابة بغسل الأموال واستخدمت عائدات تجارة المخدرات لشراء العقارات، والتي تحتجزها الحكومة الإيرانية حاليا.

أما بالنسبة للهوية الحقيقية لـ "التمساح" ، فقد رفضت السلطات ذكر اسمه، واكتفت بإعطاء الأحرف الأولى فقط "AZ" للقائد، و "MH" لشريكه المنفذ.