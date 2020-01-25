بومبيو: المذيعة كاذبة وما فعلته "مخجل"

أصدر وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، بيانا رسميا، اليوم السبت، بشأن انسحابه من مقابلة إذاعية.

واتهم "بومبيو" في بيانه، المذيعة، التي أجرت معه اللقاء، بالكذب، ووصف ما فعلته بأنه "مخجل"، بحسب شبكة "إن بي سي" الأمريكية.

وقال: "لقد كذبت مراسلة محطة راديو "إن بي آر"، ماري لويز كيلي، علي مرتين، الأولى في الشهر الماضي، أثناء إعدادنا للمقابلة، والثانية بالأمس، عندما وافقت على عدم تسجيل ما دار بعد اللقاء".

وتابع بومبيو: "إنه لمن المخجل أن هذه المراسلة اختارت أن تنتهك القواعد الأساسية للصحافة واللياقة".

ولم يعترض وزير الخارجية الأمريكية، في بيانه الصادر اليوم، على مزاعم مراسلة محطة راديو "إن بي آر"، بأنه شتمها ووبخها، بعد إلغائه المقابلة.

وأكدت المذيعة، ماري لوي كيلي، أنها أبلغت مكتب مايك بومبيو، أنها تنوي أن تسأله بشأن إيران وأوكرانيا، خلال مقابلتهما، كما شددت على أنها لم توافق على عدم تسجيل أي شيء من المقابلة.

وصب وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، جام غضبه على مقدمة البرامج، ماري لويز كيلي، خلال مقابلة مع محطة راديو "إن آر بي"، بعد أن طرحت سؤالا عن أوكرانيا.

وقامت الصحفية خلال المقابلة بتغيير الموضوع، وسألت عما إذا كان من الواجب الاعتذار من السفيرة الأمريكية السابقة في كييف، ماري يوفانوفيتش، ورد بومبيو: جئت لأتحدث عن إيران، وأضاف: أعلم ما كانت سياستنا تجاه أوكرانيا خلال السنوات الثلاث، وأنا فخور بالعمل الذي أنجزناه، بحسب ما نقلته صحيفة "ذي غارديان".

وبعد انتهاء المقابلة قام بومبيو وانحنى ثم نظر إلى المقدمة لمدة عدة ثوان بصمت وغادر، وبعد وقت قليل تم استدعاء المقدمة للتحدث مع وزير الخارجية، حيث أظهر استياؤه الشديد من سؤالها عن أوكرانيا ثم سألها إن كان موضوع كهذا مهما بالفعل بالنسبة للأمريكيين.