إسرائيل تنقل بعض العائدين من الصين إلى المستشفيات للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا

نقلت السلطات الإسرائيلية عددا من العائدين من الصين إلى المستشفيات وأجرت لهم الفحوصات بعد تفشي وباء كورونا.

القدس - سبوتنيك. وقالت قناة "مكان" الإسرائيلية إن السلطات في مطار "بن غوريون" شرقي تل أبيب أحالت، اليوم السبت، مواطنا إسرائيليا للتشخيص خشية إصابته بفيروس "كورونا".

وأفادت قناة "مكان" الإسرائيلية بأن "المواطن عاد مؤخرا من مدينة ووهان الصينية، مصدر تفشي الفيروس".

وأضافت بالقول أن الإسرائيلي "أدخل إلى مستشفى شيبا في تل هشومير، للمعالجة ولإجراء فحوصات خشية أن يكون قد أصيب بفيروس كورونا".

من جانبها قالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان لها "في مستشفيات البلاد تم وضع بعض المواطنين في الحجر الصحي بعد أن وصلوا من الصين خلال الأيام الأخيرة، وأجريت لهم فحوصات مخبرية، ويتم حاليا انتظار النتائج".

وأضافت الوزارة أنه "وفي نهاية الأسبوع الحالي صادق الأطباء على خروج بعض الأشخاص من المستشفيات بعد أن أثبتت الفحوصات أنهم غير مصابين بكورونا، علما بأنهم عادوا إلى البلاد من الصين".

وأوصت الوزارة "بعدم السفر إلى منطقة مقاطعة ووهان في الصين".

وأكدت الوزارة أنها "على تواصل مع الجهات الدولية ذات العلاقة، ومع أخصائيين في إسرائيل وخارجها".