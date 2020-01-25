نتنياهو حول الإعلان المرتقب لخطة ترامب للسلام: فرصة لا يجوز تفويتها

قال رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن الإعلان المرتقب من جانب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لخطته للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل فرصة لن تتكرر.

القدس- سبوتنيك. وقال نتنياهو، بحسب مكتبه الإعلامي، قبيل مغادرته إلى واشنطن، "فرصة مثل هذه تحدث مرة واحدة في التاريخ ولا يجوز تفويتها. لدينا اليوم في البيت الأبيض صديق لإسرائيل أكبر من أي وقت مضى، ولذلك لدينا اليوم فرصة أكبر من أي وقت مضى".

وأضاف، "أتحدث مع الرئيس ترامب وفريقه منذ ثلاث سنوات حول احتياجاتنا الأمنية والوطنية الأكثر حيوية التي يجب شملها في أي تسوية سياسية... لقيت آذانا صاغية في البيت الأبيض لتلك الاحتياجات، ولذا إنني مليء بالأمل بأننا نقف على وشك لحظة فارقة في تاريخ دولتنا".

وتابع:

"أغادر البلاد إلى واشنطن وأحس بأنني أحمل رسالة كبيرة ومسؤولية كبيرة وفرصة كبيرة لن تعود، وذلك من أجل ضمان مستقبل إسرائيل".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الجمعة، أنه يخطط للكشف عن خطة السلام في الشرق الأوسط قبل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن الثلاثاء المقبل.

وقال ترامب للصحفيين: "في مرحلة ما قبل (الاجتماع مع نتنياهو). ربما سنعلن (عن خطة السلام) قبل ذلك بوقت قصير".

وأضاف ترامب: "خطة واشنطن للسلام في الشرق الأوسط خطة عظيمة".

وأشار ترامب إلى أن رد فعل الفلسطينيين على الخطة قد يكون سلبيا في البداية، لكنها إيجابية بالنسبة لهم ولديهم العديد من المزايا للقيام بها.

وفي وقت سابق، يوم الخميس، أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، أن ترامب وجه دعوة إلى بنيامين نتنياهو وبيني غانتس لزيارة البيت الأبيض لمناقشة ما يعرف بـ"صفقة القرن".

وبدوره، قال نتنياهو، إنه قبل دعوة الرئيس الأمريكي لزيارة واشنطن.

وينظر الكثير من العرب لخطة السلام الأمريكية بعين الشك، إذ يتوقعون أنها ستكون متحيزة لصالح إسرائيل. وقال الفريق الأمريكي إن الخطة ستتطلب تقديم إسرائيل لتنازلات.