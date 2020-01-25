إجبار طائرة مدنية على العودة لمطار "الخميني" بعد دقائق من إقلاعها

قالت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم السبت، إن طائرة مدنية إيرانية أجبرت على العودة لمطار "الخميني" بعد دقائق من إقلاعها.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أن "الطائرة كانت في طريقها من طهران إلى إسطنبول لكنها عادت أدراجها بسبب مشكلة فنية وهبطت بسلام في مطار مهرأباد دون وقوع إصابات بين الركاب أو الطاقم".

ونقلت الوكالة عن مدير الشؤون الدولية في مطار الإمام الخميني كاشاني حيدري، قوله، إن "رحلة شركة الخطوط الجوية الإيرانية التي غادرت مطار الإمام الخميني إلى إسطنبول أجبرت على العودة بسبب عطل فني".

وأوضح أنه "بعد دقائق من الإقلاع، أبلغ الطيار عن وجود عيب فني، ثم طلب من برج المراقبة العودة إلى المطار".

وكان الحرس الثوري الإيراني أسقط طائرة ركاب أوكرانية خطأ قرب طهران يوم الـ 8 من يناير/ كانون الثاني مما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 176 شخصا.