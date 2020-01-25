أردوغان يتفقد جرحى الزلزال بأحد المستشفيات... صور

وبحسب وكالة "الأناضول"، "أطلع أردوغان من المسؤولين على أوضاعهم الصحية".

وأضافت الوكالة أن "الرئيس التركي وصل اليوم إلى المناطق المتضررة من الزلزال في ولايتي ألازيغ وملاطية للتعرف على أوضاع المواطنين المتضررين من الزلزال وأعمال البحث والانقاذ المستمرة".

الرئيس #أردوغان يتفقد جرحى الزلزال بأحد مشافي ألازيغ

تفقد الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، جرحى الزلزال بأحد مشافي ولاية ألازيغ شرقي #تركيا.



https://t.co/0SEZQy3a5y pic.twitter.com/jGacEjSHez — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 25, 2020

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات التركية، ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب شرق تركيا، مساء أمس الجمعة، إلى 22 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 1031، لافتة إلى أن 128 مصابا ما زالو يتلقون العلاج بالمستشفيات بينهم 34 في العناية المركزة.

وضرب، مساء أمس الجمعة، زلزال عنيف بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر شرقي تركيا وعدة مناطق في سوريا، وتسبب في حالة من الفزع بين السكان في الازيغ حيث وقع الزلزال في المدينة الواقعة شرقي تركيا، قبل أن تعقبه هزة ارتدادية قوية نسبيا بقوة 5.4 درجات.

ويشارك حوالي 500 من فرق الإنقاذ من 28 مقاطعة تركية في عمليات البحث والإنقاذ.