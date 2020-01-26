ترامب يرفض التفاوض مع إيران مقابل رفع العقوبات: لا شكرا

أبدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، رفض بلاده التفاوض مع طهران، قائلا إن وزير الخارجية الإيرانية صرح بأن "طهران تريد إجراء مفاوضات، لكنها ترغب في رفع العقوبات".

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، قال الرئيس الأمريكي:"وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده تريد إجراء مفاوضات معنا لكنها ترغب في رفع العقوبات"، مضيفا "لا شكرا".

وزیر امور خارجه ایران می گوید ایران خواستار مذاکره با ایالات متحده است اما می خواهد که تحریم ها برداشته شود. @FoxNews @OANN نه، مرسی! https://t.co/fWdjR1DcUc — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

وكان ظريف قال، في مقابلة مع مجلة ديرشبيغل الألمانية نشرت السبت، أن بلاده "لن تستبعد إجراء مفاوضات مع واشنطن، حتى بعد قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيراني، إذا غيرت الولايات المتحدة مسارها ورفعت العقوبات".

وفي المقابلة، نفى وزير الخارجية الإيراني انتهاك بلاده الاتفاق النووي، وقال: "نتصرف وفقا للاتفاق النووي. اسمحوا لي أن أوضح للأوروبيين، إذا كانوا يرغبون في تنفيذ التزاماتهم، فسنكون مستعدين للعودة إلى الامتثال الكامل فورا"

وتشهد العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا كبيرا منذ وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، والذي قرر في مايو/ آيار 2018 الانسحاب بشكل منفرد من الاتفاق النووي المُبرم بين إيران وقوى عالمية في 2015، وأعاد فرض العقوبات على طهران.

وفي أول الشهر الجاري أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعدد من مرافقيه، الأمر الذي ساهم في زيادة التوتر بين طهران والقوى الغربية.