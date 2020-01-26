الصين: قدرة الفيروس على الانتشار تزداد قوة

قال وزير لجنة الصحة الوطنية الصينية، ما شياوي، اليوم الأحد، إن قدرة انتقال فيروس كورونا الجديد، وراء تفشي المرض الذي أودى بحياة 56 شخصا حتى الآن، تزداد قوة وأن عدد الإصابات قد يستمر في الارتفاع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ما شياوي قوله في مؤتمر صحفي، إن معرفة السلطات بالفيروس الجديد محدودة وإنها غير واضحة بشأن المخاطر التي تشكلها طفرات الفيروس.

وأكدت الصين، في وقت سابق، إصابة 1975 شخصا بفيروس كورونا الجديد بحلول 25 يناير/ كانون الثاني، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 56.

وظهر الفيروس في البداية في مدينة ووهان بإقليم هوبي بوسط الصين أواخر العام الماضي وانتقل إلى مدن صينية أخرى من بينها بكين وشنغهاي بالإضافة إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان واستراليا وفرنسا وكندا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إنها ستجلي موظفيها العاملين بقنصليتها بمدينة ووهان الصينية إلى الولايات المتحدة وستوفر عددا محدودا من المقاعد للمواطنين الأمريكيين العاديين على متن طائرة لمغادرة بؤرة تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إنه سيكون بإمكان بعض المواطنين الأمريكيين العاديين ركوب طائرة تغادر ووهان في 28 يناير/ كانون الثاني متجهة إلى سان فرانسيسكو، وطلبت من الراغبين في ذلك الاتصال بالسفارة الأمريكية في بكين وتقديم بياناتهم الشخصية.

وأضاف البيان أن "السعة المتاحة محدودة للغاية، وإذا كانت لا توجد قدرة كافية لنقل جميع من يعبرون عن رغبتهم (في المغادرة)، فسيتم إعطاء أولوية للأفراد المعرضين بشكل أكبر لخطر الإصابة بفيروس كورونا".