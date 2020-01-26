إسرائيل تبعث رسالة عاجلة إلى تركيا

بعثت وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح اليوم، الأحد، برسالة عاجلة إلى تركيا.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على موقعها الرسمي على "تويتر"، تقدمت فيها بالتعازي للشعب التركي في ضحايا زلزال قضاء "سيفرجه" بولاية ألازيغ، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وأكدت الخارجية الإسرائيلية أن مدير عام منظمة "نجمة داود الحمراء"، قد بعث بدوره، مساء أمس السبت، برسالة لرئيس منظمة الهلال الأحمر التركية، يعرض فيها المساعدة للمنكوبين، مشيدا بدور الطواقم التركية ومقدرا لعملها.

وضرب، مساء أمس الجمعة، زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر شرقي تركيا وعدة مناطق في سوريا، وتسبب في حالة من الفزع بين السكان في الأزيغ، حيث وقع الزلزال في المدينة الواقعة شرقي تركيا، قبل أن تعقبه هزة ارتدادية قوية نسبيا بقوة 5.4 درجات.

وذكرت السلطات المحلية التركية أن المنطقة المذكورة شهدت 10 هزات زادت قوتها عن 4 درجات بعد زلزال قضاء "سيفرجه" بولاية ألازيغ، وأن إجمال الهزات الارتدادية بلغ 148 هزة.

ويشارك حوالي 500 من فرق الإنقاذ من 28 مقاطعة تركية في عمليات البحث والإنقاذ.