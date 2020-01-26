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09:55 GMT26 يناير/ كانون الثاني 2020
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    الصين: تفشي فيروس كورونا دخل مرحلة خطيرة.. ونخشى تسارع قدرته على الانتشار

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    أعلن رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية، ما شياو وى، اليوم الأحد، أن النوع الجديد من فيروس "كورونا" يختلف عن الأنواع السابقة، ويُخشى أن تتسارع قدرته على الانتشار، وأن يكون تفشي الفيروس قد دخل مرحلة خطيرة ومعقدة.

    انتشار الفيروس الجديد كورونا، الصين، يناير 2020
    REUTERS TV / China News Service
    ليست كأعراض الزكام.. العلامات الأولى للإصابة بفيروس كورونا
    بكين - سبوتنيك. وقال رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي: "استنادا إلى تسلسل الجينات، يختلف النوع الجديد من فيروس "كورونا" عن السارس وعن فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (الذي اُكتشف في السنوات السابقة)، وقد انتقل بالفعل من مرحلة الانتقال من الحيوانات إلى البشر، إلى المرحلة التي ينتقل فيها من شخص إلى آخر، ويبدو أن قدرة الفيروس على الانتشار تتضاعف".

    وأضاف المسؤول الصيني أن "الخبراء يعتقدون أن انتشار المرض دخل مرحلة خطيرة ومعقدة نسبيا"، مشيرا إلى أنه "من المرجح أن تستمر عدد الإصابات في النمو في الأيام المقبلة".

    كما أكد رئيس اللجنة الصينية وصول أكثر من 2300 طبيب، إلى ووهان، للمساعدة في علاج المصابين بالفيروس الجديد "كورونا"، وأنه من الممكن في الأيام الثلاثة المقبلة إضافة خمسة آلاف سرير آخر إلى مستشفيات المدينة.

    من جانبه صرح نائب رئيس اللجنة الحكومية الصينية للشؤون الصحية لي بين، بأنه "لا تزال المعلومات حول النوع الجديد من الفيروس "كورونا" المسبب للالتهاب الرئوي محدودة جدا، ولا يعرف احتمال تحوله وحدوث طفرة".

    وقال لي بين في مؤتمر صحفي بهذا الصدد: "من حيث وجهة نظر المعرفة بطبيعة الفيروس، فهذا مرض جديد، و معلومات البشرية محدودة جدا، واحتمال تحوله غير معروف أيضا".

    وتابع القول بأنه "فيما يتعلق بإمكانية تحول النوع الجديد من الفيروس وحدوث طفرة، فنحن نراقب الوضع على مدار الساعة، لأن هذا أمر مهم. ولم نجد دليلا جديدا على احتمال حدوث طفرة للفيروس الجديد".

    وكانت السلطات الصينية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات إلى 56 شخصا والإصابات إلى 1975 شخصا جراء فيروس "كورنا" الجديد.

    ويواصل فيروس كورونا الجديد، انتشاره في بقاع مختلفة من العالم، بعدما خرج من مدينة ووهان الصينية، ووصل إلى آسيا وأوروبا والولايات المتحدة وأستراليا.

    وأعلنت الصين يوم أمس السبت حالة الطوارئ القصوى في 25 مقاطعة بسبب فيروس كورونا، في ظل ارتفاع عدد حالات الوفاة والإصابات.

    وأوضحت السلطات الصينية أن إعلان حالة الطوارئ القصوى يهدف إلى الحفاظ على صحة السكان.

    وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، أنه "من المبكر جدا" اعتبار فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين وبدأ ينتشر في العالم "حالة طوارئ صحية عامة على نطاق دولي".

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    الكلمات الدلالية:
    الصين, فيروس, فيروس كورونا
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