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09:55 GMT26 يناير/ كانون الثاني 2020
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    ساعة يوم القيامة

    مائة ثانية حتى يوم القيامة.. العلماء يتوقعون كارثة عالمية

    © AFP 2019 / Eva Hambach
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    يوم الخميس، 23 يناير/كانون الثاني، قدم الفيزيائيون، بمن فيهم العديد من الحائزين على جائزة نوبل، ما يسمى ساعة يوم القيامة 20 ثانية.

    يعكس هذا المشروع، الذي ابتدعه ألبرت أينشتاين عام 1947 ، احتمال وقوع كارثة عالمية، ونتيجة لذلك يمكن أن تختفي البشرية من على وجه الأرض. وفقًا للعلماء، نظرًا لعدم قدرة قادة العالم على مواجهة تهديد النزاع النووي وتغير المناخ والحرب الإلكترونية، أصبح الناس اليوم أكثر من أي وقت مضى أقرب إلى نقطة اللاعودة. ونوضح في هذا التقرير عن السيناريوهات الرئيسية لموت الكوكب.

    ساعة يوم القيامة

    ظهرت ساعة يوم القيامة لأول مرة على غلاف المجلة "Bulletin of the Atomic Scientists" في عام 1947. حينها كانت العقارب قبل منتصف الليل بسبع دقائق - نقطة الانطلاق لكارثة عالمية. في العقود السبعة التالية، إما كان يتم تأخيرها، كما حدث في عام 1991، عندما وقع الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية حول تخفيض الأسلحة الاستراتيجية، إما يتم تقديمها. في الأعوام الثمانية الماضية، العلماء يقدمون العقارب فقط. واليوم وقفت عند مائة ثانية قبل منتصف الليل. بمعنى آخر، لم يكن الناس قريبين من كارثة عالمية كما الأن.

    الأسباب الرئيسية لاحتمال نهاية العالم لم تتغير: الحرب النووية وتغير المناخ. ومع ذلك، الآن أصبحت التهديدات أكثر واقعية، كما يقول الخبراء. تصاعدت النزاعات حول البرامج النووية لإيران وكوريا الشمالية، والحروب في الفضاء الإلكتروني تؤدي فقط إلى تفاقم هذا الوضع. لم تبذل الحكومات جهودًا كافية لحل القضايا المتعلقة بالمناخ، في السنوات الأخيرة.

    وفقًا لراشيل برونسون، رئيسة المجلة، فإن البشرية الآن في وضع يجعل أي خطأ أو تأخير يشبه الموت. لذلك، يقترح الباحثون على الدول العظمى، التي تملك أسلحة نووية تخفيض ترساناتها النووية، والحد من برامج تحديث الرؤوس الحربية، وبدء حوار حول الحرب الإلكترونية وإزالة الأسلحة النووية في ساحة المعركة. من الضروري أيضًا الحد من انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، يثق العلماء أنه يمكن إبطاء ارتفاع درجة حرارة المناخ وهذا أمر واقعي تمامًا، إذا تم تغيير نظام الطاقة العالمي بسرعة ومساعدة البلدان النامية على التخلي عن الوقود الأحفوري.

    ساعة يوم القيامة
    © Photo / Public domain
    ساعة يوم القيامة

    حرب الجميع ضد الجميع

    وفقًا للباحثين الأستراليين، يمكن أن تموت البشرية بحلول عام 2050 بسبب تغير المناخ الذي لا رجعة فيه. يبلغ الحجم الحالي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الأنشطة البشرية أكثر من أربعين مليار طن. في المستقبل، ستنمو هذه الأرقام وبحلول عام 2030 سيتم الوصول إلى الحد الأقصى للحجم المسموح به، بعد تجاوز الحد الأقصى، ستصبح الكارثة المناخية حتمية.

    وفقًا لهذا السيناريو، بحلول منتصف القرن، سيزداد متوسط ​​درجة الحرارة على هذا الكوكب بمقدار ثلاث درجات مئوية. سيؤدي ذلك إلى تسريع ذوبان التربة الصقيعية في القطب الشمالي، وفي منطقة الأمازون سيؤدي إلى جفاف شديد وموت الغابات الاستوائية. ستصبح الفيضانات وحرائق الغابات أكثر في جميع أنحاء العالم، ويتحول ثلث الأرض إلى صحراء. سيموت عدد كبير من الناس، وسيشارك الناجون في النزاعات المسلحة من أجل الموارد. كل هذا يمكن أن يؤدي إلى اختفاء الحضارة الإنسانية.

    يميل علماء أمريكا وجنوب أفريقيا نحو سيناريو مماثل. لقد قاموا بتحليل البيانات من آخر أربعين عامًا - استهلاك الطاقة ودرجة حرارة سطح الكوكب والنمو السكاني وكتلة الجليد القطبي وإجمالي الناتج المحلي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. اتضح أن تغير المناخ يتطور بسرعة أكبر من المتوقع. لذلك، إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة، فسوف تتحول الأرض قريبًا إلى "دفيئة"، يكون من المستحيل العيش فيها. اتفق على مقالة العلماء المنشورة في مجلة Bioscience ، أكثر من 11 ألف باحث من 153 دولة حول العالم.

    © REUTERS / STRINGER
    حرائق غابات في أستراليا

    أوبئة غير معروفة

    وفقًا لخبراء منظمة الصحة العالمية، ستواجه البشرية في السنوات القادمة وباءً للمرض الناجم عن مسببات الأمراض التي لا تزال غير معروفة. وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن مائة مليون شخص سيكونون ضحاياه.

    يوضح العلماء في جامعة جونز هوبكنز: على الأرجح ، سيكون الوباء عبارة عن فيروسات تسبب أمراض في الجهاز التنفسي - أقرباء أولئك الذين يسببون نزلات البرد العادية. على عكس فيروسات زيكا أو الإيبولا، تنتقل عن طريق الهواء وتكون قادرة على الانتشار بسرعة كبيرة في جميع أنحاء العالم. يعتبر الباحثون أن فيروسات الحمض النووي الريبي هي أكثر المرشحين، والتي تتحول بسهولة أكبر من غيرها.  ومن هذه المجموعة بالتحديد الفيروس الذي تسبب في تفشي المرض الحالي في الصين - فيروس كورونا 2019-nCoV.

    سيكون المرض الجديد معديًا قبل ظهور الأعراض الأولى، ولن يتمتع معظم الأشخاص على هذا الكوكب بمناعة ضد مسببات الأمراض. بحلول بداية الوباء، لن يكون لدى البشرية لا الدواء ولا طريقة الوقاية. يأمل الباحثون أن يتمكن علماء الأوبئة من الاستجابة بسرعة لمسببات الأمراض غير المعروفة وأن معدل الوفيات سيكون منخفضًا، رغم أنه مهم، بالنظر إلى عدد الحالات.

    إذا لم يكن بالإمكان السيطرة على انتشار العدوى، ينصح علماء نيوزيلندا بالفرار منها إلى أستراليا ونيوزيلندا وأيسلندا. هذه الدول ليس لها حدود برية مع دول أخرى وليست مرتبطة بها عن طريق الجسور. ويؤكد الباحثون أن لديهم كل ما هو ضروري لإنتاج الغذاء، وأنهم مستقلون في الطاقة.

    انتشار الفيروس الجديد كورونا، الصين، يناير 2020
    © REUTERS / Eloisa Lopez
    انتشار الفيروس الجديد "كورونا"، الصين، يناير 2020
    الخطر الفضائي

    يعتبر الفيزيائيون من جامعتي هارفارد وجامعة أكسفورد أن أحد السيناريوهات المحتملة لموت البشرية هو كارثة فلكية - سقوط كويكب أو انفجار أشعة جاما.

    وفقا لحساباتهم، فإن الكويكب هو يملك الفرصة الأكثر احتمالا لقتل جميع الناس الذين يعيشون على الأرض. إن سقوط مثل هذا الشيء في المحيط سيثير تسونامي سيغطي نصف الكوكب. بالإضافة إلى ذلك، بعد اصطدام كويكب بسطح ما، ترتفع كمية هائلة من الأحجار الصغيرة إلى الجو. هذا السيناريو، قتل الديناصورات قبل 65 مليون عام.

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