بكين تعلن تأجيل إعادة فتح المدارس والجامعات

أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، أن بكين ستؤجل إعادة فتح رياض الأطفال والمدارس والجامعات بالمدينة.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الإجراءات تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا، الذي ظهر في مدينة ووهان. ومدارس الصين مغلقة حاليا، بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان التي يقطنها 11 مليون نسمة حيث تم وقف جميع وسائل النقل باستثناء سيارات الطوارئ.

وأصاب الفيروس أكثر من ألفي شخص في أنحاء العالم حتى الآن وأودى بحياة 56 شخصا في الصين.

وظهر الفيروس في البداية في مدينة ووهان بإقليم هوبي بوسط الصين أواخر العام الماضي وانتقل إلى مدن صينية أخرى من بينها بكين وشنغهاي بالإضافة إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان واستراليا وفرنسا وكندا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إنها ستجلي موظفيها العاملين بقنصليتها بمدينة ووهان الصينية إلى الولايات المتحدة وستوفر عددا محدودا من المقاعد للمواطنين الأمريكيين العاديين على متن طائرة لمغادرة بؤرة تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إنه سيكون بإمكان بعض المواطنين الأمريكيين العاديين ركوب طائرة تغادر ووهان في 28 يناير/ كانون الثاني متجهة إلى سان فرانسيسكو، وطلبت من الراغبين في ذلك الاتصال بالسفارة الأمريكية في بكين وتقديم بياناتهم الشخصية.

وأضاف البيان أن "السعة المتاحة محدودة للغاية، وإذا كانت لا توجد قدرة كافية لنقل جميع من يعبرون عن رغبتهم (في المغادرة)، فسيتم إعطاء أولوية للأفراد المعرضين بشكل أكبر لخطر الإصابة بفيروس كورونا".