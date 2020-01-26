مقتل شخصين وإصابة 7 بإطلاق نار داخل حانة بالولايات المتحدة

قتل شخصان وأصيب 7 آخرون، فجر الأحد، إثر إطلاق نار داخل حانة في ولاية كارولينا الشمالية، جنوب شرقي الولايات المتحدة، وفق مصدر مسؤول.

صرح تود هاردي، المحقق في الولاية المذكورة، أن الحادث وقع في إحدى الحانات بمدينة هارتسفيل، بمقاطعة دارلينغ كاونتي، وتسبب بمقتل شخصين وإصابة 7 آخرين.

ولم ترد تفاصيل بعد حول حالات الجرحى أو أسباب وقوع الحادثة، أو عدد المنفذين، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وقال هاردي إنه سيتم في وقت لاحق اليوم الإدلاء بمزيد من المعلومات حول حادثة إطلاق النار.

يذكر أنه في 20 يناير/كانون الثاني شهدت ولاية تكساس حادث إطلاق نار، راح ضحيته شخصان بالإضافة لإصابة 5 آخرين.

وقال قائد شرطة سان أنطونيو وليام مكمانوس، إن مشاجرة اندلعت داخل النادي بين مجموعة من الأفراد وشخص أطلق النار من مسدس.