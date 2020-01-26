فيروس"كورونا" لا يعطي الوقت للأطباء ويدفعهم لارتداء الحفاضات

يلجأ الأطباء الصينيون في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس "كورونا" إلى استخدام حفاضات البالغين، بسبب عدم القدرة على الذهاب إلى المرحاض في ظل الضغط، الذي تواجهه المسشتفيات.

ووفقا صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الطاقم الطبي في مدينة، ووهان، مركز انتشار المرض، يعانون من ضغوط كبيرة في ظل الطلب غير المسبوق على الخدمات الصحية في محاولة لاحتواء الفيروس المتفشي.

وكشفت تقارير إعلامية أن الممرضات والطاقم الطبي المرهق، يرتدون جميعا بدلات واقية هشة، وحفاضات للبالغين لأنهم لا يملكون الوقت الكافي لاستخدام المرحاض، وخلع الملابس الواقية.

وقال الدكتور "دو" بمستشفى "ووهان" الاتحادي: "نحن نعلم أن البدلة الواقية التي نرتديها، يمكن أن تكون آخر بدلة لدينا، ولا يمكننا تحمل إهدار أي شيء".

يأتي هذا في وقت، أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، عن التوصل لدواء مضاد لفيروس "كورونا" المتفشي في البلاد، والذي أسفر عن مقتل 56 شخصا وأكثر من ألف إصابة.

وقال رئيس المعهد الوطني لمكافحة الأمراض الفيروسية، التابع للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن "المركز قد شرع في تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد (2019-إن.سي.أو.في)".