بسبب فيروس كورونا.. إلغاء عرض بمناسبة السنة القمرية الجديدة في باريس

قالت آن إيدالجو رئيسة بلدية باريس إن جماعات صينية بالمدينة ألغت عرضا كان سيُنظم بمناسبة السنة القمرية الجديدة وذلك بعد تفشي فيروس كورونا.

وأضافت إيدالجو في تصريح لراديو "أوروبا-1" "التقيت بالجالية الصينية في باريس. إنهم متأثرون وقلقون جدا وقرروا إلغاء العرض الذي كان مقررا بعد ظهر اليوم في ساحة الجمهورية"، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وتابعت قائلة "ليسوا في حالة مزاجية تسمح بالاحتفال الآن في واقع الأمر".

وقال رئيس بلدية مدينة بوردو بجنوب غرب فرنسا أيضا إن المدينة ألغت أمس السبت احتفالات كانت مزمعة بمناسبة السنة الصينية الجديدة بهدف الحد من خطر انتقال عدوى الفيروس وكبادرة دعم للضحايا في الصين.

وقالت الصين اليوم الأحد إن عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس ارتفع إلى 56 وإن 1975 شخصا أصيبوا بالعدوى.

وفي فرنسا أصيب ثلاثة أشخاص، جميعهم صينيون، بالعدوى. ويرقد اثنان منهم في مستشفى بباريس والثالث في بوردو.