متحدث عسكري: مقتل 19 جنديا وإصابة خمسة في هجوم على الجيش في مالي

أفاد متحدث عسكري بمقتل 19 جنديا وإصابة خمسة في هجوم على الجيش في وسط مالي.

كان مصدر عسكري قد أبلغ وكالة سبوتنيك اليوم الأحد بقتل 15 عسكريا ماليا على الأقل بينهم ضابطان بهجوم مسلح وسط مالي

وقال المصدر إن مسلحين مجهولين هاجموا وحدة عسكرية في سوكولو قرب بلدة نيانو وقتلوا 15 جنديا"، لافتا إلى أن الحصيلة أولية بالنظر إلى وجود جرحى جرى نقلهم إلى مستشفى بلدة نيانو.

وتقع سوكولو قرب الحدود مع موريتانيا وتبعد نحو 400 كيلومتر من العاصمة المالية باماكو.

وهذا هو خامس هجوم مسلح يتعرض له الجيش المالي منذ بداية العام.