"عشرة الفجر المباركة".. إيرن تعتبر "دم سليماني" بداية النهاية

أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، أن "دم الجنرال قاسم سليماني بمثابة نقطة البداية لوضع نهاية لتواجد المستكبرين في المنطقة".

وشدد رئيسي، في كلمته خلال استقبال حشد من الناشطين الإعلاميين والثقافيين في البلاد، على ضرورة شرح أهداف ومبادئ الثورة الاسلامية في أيام عشرة الفجر المباركة"، وهي تسمية تطلق على الأيام العشرة التي تحتفل فيها إيران بمناسبة ذكرى عودة "سيد روح الله الخميني إلي إيران"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأشار إلى "الجهاد الملهم للشهيد سليماني في مكافحة القوى الاستكبارية في المنطقة"، موضحا أن، "أجواء الشبهات تشكل تهديدا كبيرا لمعنويات الشباب حيث يبذل الأعداء محاولات لعرض خطاب سيء عن الثورة الإسلامية".

وتابع رئيس السلطة القضائية الإيرانية: "الجميع لاحظ كيف حاول أشد المنتهكين لحقوق الإنسان في كل مكان بالعالم تصنع الأسى إزاء ضحايا حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية، والتغطية على الحدثين الهامين المتمثلين بالتشييع المليوني لجثمان الشهيد الحاج قاسم سليماني، وإذلال الهيمنة العسكرية الأمريكية باستهداف قاعدة عين الأسد".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.