اليابان تعلن وجود حوالي 430 من مواطنيها في منطقة تفشي الفيروس الجديد

قال وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، اليوم الأحد، إن حوالي 430 مواطنا يابانيا قد تأكد أنهم يعيشون أو يقيمون في مقاطعة هوبى، وجميعهم تقريبا في ووهان، وهي مركز تفشي فيروس كورونا الصيني.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير قوله، في حديثه للصحفيين، إن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أخبره أنه يتفهم قلق اليابان ورغبتها في إعادة مواطنيها إلى الوطن في أقرب وقت ممكن.

وقال للصحفيين "أخبرت السيد وانج أنه إذا كان هناك أي شيء يمكن أن تفعله اليابان للمساعدة في منع انتشار المرض، فنحن مستعدون لتقديم دعمنا الكامل".

وقال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في وقت سابق إن الحكومة تعمل مع السلطات الصينية لوضع ترتيبات لجميع المواطنين اليابانيين الذين يرغبون في العودة من ووهان، بما في ذلك رحلات "الشارتر" الجوية. وقال موتيجي إنه لم يتم تحديد جدول زمني بعد.

وظهر الفيروس في البداية في مدينة ووهان بإقليم هوبي بوسط الصين أواخر العام الماضي وانتقل إلى مدن صينية أخرى من بينها بكين وشنغهاي بالإضافة إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان واستراليا وفرنسا وكندا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إنها ستجلي موظفيها العاملين بقنصليتها بمدينة ووهان الصينية إلى الولايات المتحدة وستوفر عددا محدودا من المقاعد للمواطنين الأمريكيين العاديين على متن طائرة لمغادرة بؤرة تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إنه سيكون بإمكان بعض المواطنين الأمريكيين العاديين ركوب طائرة تغادر ووهان في 28 يناير/ كانون الثاني متجهة إلى سان فرانسيسكو، وطلبت من الراغبين في ذلك الاتصال بالسفارة الأمريكية في بكين وتقديم بياناتهم الشخصية.

وأضاف البيان أن "السعة المتاحة محدودة للغاية، وإذا كانت لا توجد قدرة كافية لنقل جميع من يعبرون عن رغبتهم (في المغادرة)، فسيتم إعطاء أولوية للأفراد المعرضين بشكل أكبر لخطر الإصابة بفيروس كورونا".