تايوان تشدد القيود على القادمين من الصين بسبب فيروس"كورونا"

شددت سلطات تايوان القيود المفروضة على الزوار القادمين من الصين لمنع انتشار فيروس كورونا جديد، حيث قررت منع دخول الكثيرين منهم.

وبحسب وكالة "رويترز" فإن مركز القيادة المركزي للتصدي للوباء، الذي أسسته تايوان مؤخرا، أعلن في بيان أنه لن يتم السماح بدخول معظم المواطنين الصينيين الآخرين في الوقت الراهن، عدا المشاركين في مكافحة الفيروس أو القادمين لأسباب إنسانية.

وأضاف مركز القيادة أنه سيتم السماح أيضا بدخول القادمين من أجل ممارسة أنشطة تجارية، لكن سيتعين عليهم الموافقة على الخضوع لمراقبة حالتهم الصحية لمدة أسبوعين بعد الوصول إلى الجزيرة، أما الأزواج والزوجات المتزوجون من تايوان فسيتعين عليهم البقاء في الحجر الصحي بالمنزل لنفس الفترة.

ومنعت تايوان زيارة المجموعات السياحية الصينية، وحظرت على جميع القادمين من هوبي دخول الجزيرة في الوقت الراهن.

واستثنت حكومة تايوان، القادمين من أجل أنشطة تجارية وبعض الاستثناءات القليلة مثل أطراف الزواج بين بين مواطني البلدين.

في غضون ذلك، أعلنت مدينة ملاهي "ديزني لاند" في هونغ كونغ أنها ستغلق أبوابها بدءا من اليوم الأحد، وحتى إشعار آخر، بسبب فيروس "كورونا الجديد"، وهو قرار اتُخذ على خلفية إعلان حال الطوارئ الصحية القصوى في المدينة.

وأعلنت إلى الآن رصد أربع حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية الواقعة في إقليم هوبي والتي حدثت فيها معظم حالات الوفاة التي وصلت حتى الآن إلى 56.