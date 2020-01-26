هونغ كونغ تحظر دخول سكان أو زائري مقاطعة هوبي الصينية الموبوءة

حظرت حكومة هونغ كونغ، دخول أيًا من المقيمين أو الأشخاص الذين زاروا مقاطعة هوبي الصينية –بؤرة ظهور وانتشار فيروس كورونا الجديد- على مدار الأربعة عشر يومًا الماضية، من دخول المدينة، بداية من غد الإثنين.