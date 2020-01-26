"لم يدفع الثمن بعد"... تغريدة ترامب تخيف رئيس فريق الادعاء في محاكمة عزله

قال آدم شيف رئيس فريق النواب الديمقراطيين الذي يتولى الادعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ اليوم الأحد إنه يعتقد أن الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري تعمد تهديده عندما كتب على تويتر إنه "لم يدفع الثمن بعد".

شن ترامب في وقت سابق من اليوم هجوما جديدا على الديمقراطيين وفي مقدمتهم شيف على خلفية المحاكمة التي تجري بمجلس الشيوخ وقال على تويتر "لم يدفع الثمن بعد عما فعله ببلادنا".

وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة تلفزيون (إن.بي.سي) عما إذا كان يعتبر ذلك تهديدا قال شيف "أعتقد أنه قُصد به ذلك"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت مبكر من يوم الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني، قد صوت بالموافقة على عدد من القواعد المتعلقة بإستدعاء الشهود والوثائق التي سيتم تقديمها في المحاكمة.

اعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي الإجراء المقترح والذي تم تقديمه من قبل المتحدث ميتش ماكونيل لعملية عزل الرئيس دونالد ترامب.

حيث تمت الموافقة عليها بعد حصول المقترح على 53 صوتا مؤيدا من قبل الجمهورين في الوقت الذي لاقى معارضة من قبل 47 نائبا من الديمقراطيين.