5 ملايين شخص يغادرون ووهان الصينية قبل عزلها

كشف، تشو شيان وانغ، عمدة مدينة ووهان، بؤرة ظهور فيروس كورونا الجديد، عن مغادرة 5 ملايين من السكان قبل بدء تفعيل قرار عزل المدينة بسبب المرض المميت، بالتزامن مع عطلة الربيع وفي ظل مخاوف من قدرته على الانتشار.

وقال تشو، في مؤتمر صحفي صباح الأحد، إن 9 ملايين شخص ما زالوا داخل المدينة بعد تفعيل العزل، ومن بين 2700 شخص يخضعون للمراقبة حاليًا في ووهان، من المحتمل تأكيد إصابة ألف شخص، بعد التبين من 533 إصابة مؤكدة.

وأغلقت الحكومة الصينية المركزية، الخميس، عدة مدن بما في ذلك ووهان، لتمنع عشرات الملايين من المغادرة تزامنًا مع احتفالات العام القمري الجديد، أملًا في منع انتشار الفيروس في أجزاء أخرى من البلاد، لكن الكثيرين تمكنوا بالفعل من الخروج قبل تفعيل القرار بهدف قضاء العطلة.

وقالت بكين إن رئيس الحكومة، لي كه تشيانغ، سيترأس المجموعة رفيعة المستوى لمكافحة انتشار الفيروس، الذي أودى بحياة 56 شخصًا وأصاب أكثر من ألفين آخرين، في حين قالت وزارة الصحة إن قدرة الفيروس على الانتشار تتزايد.

"Save my life, doctor!" Videos show how the coronavirus outbreak in China has overwhelmed hospitals. More than 1,300 cases have been confirmed across the country and at least 41 people have died.



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وأعلن رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية، ما شياو وى، اليوم، أن النوع الجديد من فيروس كورونا يختلف عن الأنواع السابقة، ويُخشى أن تتسارع قدرته على الانتشار، وأن يكون تفشي الفيروس قد دخل مرحلة خطيرة ومعقدة.

وقال رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي: "استنادا إلى تسلسل الجينات، يختلف النوع الجديد من فيروس كورونا عن السارس وعن فيروس الالتهاب الرئوي الحاد، وقد انتقل بالفعل من مرحلة الانتقال من الحيوانات إلى البشر، إلى المرحلة التي ينتقل فيها من شخص إلى آخر، ويبدو أن قدرة الفيروس على الانتشار تتضاعف".