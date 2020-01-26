وكالة: ترامب يكشف عن خطته للسلام في الشرق الأوسط خلال اجتماعين مع نتنياهو وغانتس

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قال مصدر مطلع إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعقد اجتماعين منفصلين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وومنافسه غانتس بالبيت الأبيض غدا الاثنين.

وتابع المصدر فى تصريحه لوكالة "رويترز" أن ترامب قد يكشف على الأرجح عن خطته للسلام في الشرق الأوسط خلال الاجتماعين. يتبع...