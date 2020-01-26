مسؤول عسكري إيراني: نريد توسيع حجم المناورات العسكرية مع روسيا والصين

طهران - سبوتنيك . وقال مساعد شؤون العمليات بالجيش الإيراني، محمود موسوي، في حوار حصري مع قناة "العالم" الإيرانية"، عن المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين: "تم استخدام جزء صغیر من طاقات وقدرات القوّات البحریة للدول الثلاث الكبرى"، مضيفا: "من المؤکد أنه خلال الأعوام اللاحقة بعد أن تتوسع مثل هذه المناورة وتأخذ حجما أکبر، بالإمکان إستخدام أسلحة وأجهزة جدیدة فیها".

وأضاف: "من الطبیعي أننا غیر مقتنعین بهذا المستوى وحجم القوات المشاركة في المناورة، التي أقیمت بین الدول الثلاث، بل نسعى إلى تطویر مثل هذه الأعمال والأنشطة".

وتابع المسؤول الإيراني: "نسعى خلال الأعوام القادمة إلى زیادة المساحة الإجمالية، التي تقام علیها المناورة من جهة، ومن جهة أخری زیادة الأجهزة والعتاد والأسلحة المستخدمة في المناورة".

واستطرد: "تقدمنا باقتراحات في هذا المجال، ومنها توجیه الدعوات لدول صدیقة أخری، وعلی الأخص الدول الإقلیمیة، للتقدم والمشارکة في هذا العمل الجماعي، الذي ینتج عنه توفیر الأمن في المنطقة".