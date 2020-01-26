الخارجية الإيرانية: مستعدون لدعم الحكومة اللبنانية الجديدة

أعلنت طهران، مساء اليوم الأحد، أنها تدعم الحكومة الجديدة في لبنان برئاسة حسان دياب، مشيرة إلى أن تعيينها في الظروف الراهنة يعد تطورا إيجابيا.

طهران - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في بيان: "تشكيل حكومة في هذه الظروف الإقليمية والدولية في لبنان، ونابعة من مطالب الشعب اللبناني، هي خطوة إيجابية إلى الأمام في حل المشاكل في هذا البلد".

وأضاف موسوي: "نأمل أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على تلبية مطالب الشعب اللبناني، الذي لديه اعتزاز كبير بمقاومة الاحتلال".

وأكد موسوي استعداد بلاده الكامل "لمواصلة تطوير العلاقات مع لبنان، وتقديم الدعم الكامل للحكومة اللبنانية الجديدة".

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، يوم 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، توقيع الرئيس، ميشيل عون، مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، بعدما بعدما توصل "حزب الله" اللبناني، وحلفاؤه إلى اتفاق بشأن مجلس الوزراء، الذي سيتولى مهمة معالجة الأزمة الاقتصادية، التي تعد الأسوأ منذ عقود، بحسب "رويترز".

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته، ومنذ ذلك الحين اصطدمت جهود تشكيل حكومة جديدة بعراقيل سياسية.