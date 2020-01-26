فرنسا تعلن نقل مواطنيها من ووهان الصينية منتصف الأسبوع

قالت وزيرة الصحة الفرنسية، أغنيس بوزين، إن المواطنين الفرنسيين في مدينة ووهان الصينية سيتم نقلهم من المدينة بالطائرة، منتصف هذا الأسبوع.

وتابعت الوزرة للصحفيين اليوم الأحد، أن المواطنين يعودون إلى فرنسا مباشرة بالتعاون مع السلطات الصينية.

وأضافت أغنيس بوزين أن هذا الأمر يتم منتصف الأسبوع.

وأكدت السلطات الفرنسية، أمس السبت، ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، وسط مخاوف متزايدة من انتشار المرض الشبيه بالالتهاب الرئوي في جميع أنحاء الصين وأجزاء أخرى من العالم.

وقالت السلطات إن الأشخاص الثلاثة المصابين بالفيروس سافروا إلى الصين، اثنان منهم ينتمون إلى نفس العائلة، وكانت هذه الإصابات هي الحالات الأولى المسجلة في أوروبا، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت وزيرة الصحة، أغنيس بوزين، إنها تتوقع المزيد من الحالات وأن الفيروس يجب أن يُحارب بقوة.

وقالت الوزيرة إن السبب المحتمل في أن فرنسا لديها أولى حالات الإصابة في أوروبا هو أنها وضعت بسرعة اختبار يسمح للعاملين في تشخيص المرضى بسرعة.

وأعلنت الصين عزل ما يزيد على 10 مدن، لمنع تفشي الفيروس الذي أودى بحياة 26 مواطنا، وأصاب المئات، بينهم حالات في الولايات المتحدة وعدد من بلدان جنوب شرق آسيا وأستراليا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إنه من المرجح استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الصين، مضيفة أنه من السابق لأوانه تقييم مدى خطورة الوضع.