منغوليا‭ ‬تغلق حدودها مع الصين وتعلق الدراسة بسبب فيروس "كورونا"

أغلقت منغوليا كل الجامعات والمؤسسات التعليمية ابتداء من اليوم الاثنين وحتى الثاني من مارس/ آذار، لاحتواء انتشار فيروس كورونا الذي يجتاح الصين.

وقالت وكالة الأنباء المنغولية الرسمية، نقلا عن بيان لمجلس الوزراء، إن منغوليا أغلقت أيضا المعابر الحدودية أمام حركة السيارات والمشاة ابتداء من اليوم الاثنين، ودعت إلى إلغاء كل التجمعات العامة.

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا القاتل إلى 80 شخصا، وارتفاع عدد الإصابات بهذا الفيروس إلى 2300 في جميع أنحاء البلاد.

وأعلن رئيس بلدية ووهان الصينية، حيث يتفشى الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، إنه يتوقع تسجيل نحو ألف إصابة أخرى، بناء على عدد مرضى المستشفيات الذين لم يخضعوا بعد لاختبار التثبت من الفيروس.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".